Filme israelense leva horror da guerra ao Festival de Cinema de Veneza

Enfrentando as consequências do massacre em sua própria comunidade destruída, ela testemunha, à distância, a tragédia que se desenrola do outro lado da fronteira, em Gaza, enquanto as forças israelenses atacam o enclave costeiro.

Falando antes da estreia mundial do filme na sexta-feira, o diretor Dani Rosenberg rejeitou as sugestões de que talvez seja muito cedo para fazer um filme de ficção sobre o conflito que ainda está ocorrendo na Faixa de Gaza.

"Senti fortemente que era o momento certo para contar a história", disse ele à Reuters. "Acho que é nosso trabalho, como cineastas, abrir uma janela para a realidade para, talvez, permitir a entrada de um raio de humanidade."

No primeiro dia do festival, mais de 300 cineastas, atores, escritores e músicos publicaram uma carta condenando a inclusão de "Of Dogs And Men" e outro filme israelense, "Why War", dizendo que as produtoras israelenses são cúmplices da "opressão dos palestinos".

Rosenberg ignorou o pedido de boicote, dizendo que aqueles que assinaram a carta nem sequer viram seu filme.

"Em última análise, minha aspiração é que a guerra acabe e a aspiração deles também é que a guerra acabe, o que significa, nesse sentido, que compartilhamos o mesmo objetivo. Eu só não concordo com a maneira como eles promovem isso."