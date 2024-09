Reino Unido abre investigação sobre Ticketmaster sobre shows do Oasis

LONDRES (Reuters) - O órgão de fiscalização de concorrência do Reino Unido iniciou nesta quinta-feira uma investigação sobre a Ticketmaster relacionada à venda de ingressos para show da banda Oasis, incluindo o uso de "preços dinâmicos" para aumentar o custo para os fãs no último minuto.

Milhares de fãs esperaram longas horas em filas virtuais no último fim de semana para conseguir ingressos para os shows de reunião da banda britânica no próximo verão do Hemisfério Norte, apenas para descobrir que os preços haviam aumentado em um esquema de "preços dinâmicos".

Muitos pensaram que pagariam a taxa anunciada de 148,50 libras (equivalente a 195,10 dólares), mas acabaram pagando mais que o dobro, 355,20 libras.