De 007 a "Queer", Daniel Craig inova em Veneza

Por Hanna Rantala e Crispian Balmer

VENEZA (Reuters) - Em uma clara ruptura com seu passado como James Bond, Daniel Craig levou seu mais recente papel ao Festival de Cinema de Veneza nesta terça-feira, interpretando um norte-americano gay viciado em drogas no novo filme de Luca Guadagnino, "Queer".

O mulherengo e elegante Bond ficou há muito tempo para trás, e o personagem de Craig, muitas vezes bêbado e desgrenhado, apaixona-se por um homem mais jovem no México dos anos 1950, com cenas de amor íntimo entre eles que provavelmente causarão burburinho no mundo do cinema.