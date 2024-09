George Clooney e Brad Pitt mostram decepção com ausência de novo filme nos cinemas

“Devo dizer que, à medida que envelheço, trabalhar com as pessoas com quem gosto de passar o tempo se tornou muito importante para mim”, disse Pitt, que completou 60 anos no ano passado.

Em uma entrevista coletiva repleta de brincadeiras descontraídas, Clooney, segundo Pitt, teve a sorte de ainda receber propostas para o cinema. “Ele tem 74 anos e, nessa idade, tem muita sorte de ainda estar trabalhando.”

Em um tom mais sério, ele rebateu uma matéria do New York Times em agosto que dizia que ele e Pitt haviam recebido mais de 35 milhões de dólares cada um para participar do filme.

“Só estou dizendo isso porque acho que é ruim para o nosso setor se é isso que as pessoas acham que é o padrão para cachês. Acho isso terrível. Isso tornará impossível fazer um filme”, disse ele.

"Lobos” está sendo exibido fora da lista de competição no Festival de Cinema de Veneza, que vai até 7 de setembro.