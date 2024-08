Voz de Angelina Jolie se destaca no filme de Maria Callas em Veneza

Por Hanna Rantala e Crispian Balmer

VENEZA (Reuters) - A atriz norte-americana Angelina Jolie teve que aprender a cantar ópera para se preparar para interpretar Maria Callas, uma das maiores sopranos de todos os tempos, dizendo nesta quinta-feira que esse foi o papel mais exigente de sua carreira.

"Maria", dirigido por Pablo Larraín, narra os últimos dias de Callas em Paris, quando ela era viciada em medicamentos contra a ansiedade. Relembra as notas altas e baixas de seu passado tumultuado, quando ela impressionou o público ao redor do mundo com sua voz assombrosa.