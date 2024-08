Documentário sobre separação de crianças e pais imigrantes é exibido em Veneza e expõe política de Trump

Crispian Balmer

VENEZA (Reuters) - O documentarista vencedor do Oscar Errol Morris estreou seu mais recente trabalho nesta quinta-feira, no Festival de Veneza, mostrando uma das políticas mais polêmicas do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump: a separação de famílias na fronteira com o México.

“Separated” mostra como o governo Trump passou a silenciosamente separar crianças de seus pais, em um esforço para impedir que imigrantes entrassem ilegalmente nos Estados Unidos.