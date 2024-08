Ed Sheeran compra pequena participação do clube inglês Ipswich

"Estou muito animado em anunciar que comprei uma pequena porcentagem do Ipswich Town, clube de futebol da minha cidade", postou Sheeran, de 33 anos, no Instagram.

"É o sonho de qualquer torcedor de futebol ser proprietário do clube para o qual torce e me sinto muito grato por essa oportunidade."

"Moro em Suffolk desde os três anos de idade e, embora tenha viajado pelo mundo e às vezes me sinta um estranho nas grandes cidades, Suffolk e Ipswich sempre me fizeram sentir parte de uma comunidade e protegido. É uma grande alegria ser um torcedor do Ipswich Town", acrescentou.

O Ipswich, que assegurou uma promoção automática depois de terminar em segundo lugar no campeonato da segunda divisão inglesa na última temporada, começa sua campanha na Premier League em casa contra o Liverpool no sábado.

(Reportagem de Chiranjit Ojha em Bengaluru)