Sindicato de Hollywood fecha acordo para reprodução de vozes dos atores com IA em anúncios

"Nem todos os membros estarão interessados em aproveitar as oportunidades que o licenciamento de suas réplicas de voz digital pode oferecer, e isso é compreensível", disse Duncan Crabtree-Ireland, funcionário do SAG-AFTRA, em um comunicado. "Mas para aqueles que o fazem, agora você tem uma opção segura."

A Narrativ conecta anunciantes e agências de publicidade com atores para criar anúncios em áudio usando IA.

Pelos termos do acordo, um ator pode definir o preço para um anunciante replicar digitalmente sua voz, desde que seja no mínimo igual ao piso do SAG-AFTRA para comerciais de áudio. As marcas devem obter o consentimento dos artistas para cada anúncio que usar a réplica digital da voz .

O sindicato elogiou o pacto com a Narrativ por estabelecer um padrão para o uso ético de réplicas de voz geradas por IA na publicidade. A atriz Scarlett Johansson chamou a atenção para os perigos no início deste ano, quando acusou a OpenAI de copiar sua voz para seu sistema de IA de conversação.

A tecnologia também foi uma questão central na greve de Hollywood do ano passado, a primeira paralisação simultânea em 63 anos de atores e escritores.

Os dubladores de videogames e os artistas de captura de movimentos convocaram uma greve no mês passado devido ao fracasso das negociações de contratos de trabalho com foco nas proteções relacionadas à IA para os trabalhadores.