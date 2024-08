Áustria liga plano de ataque a show de Taylor Swift ao Estado Islâmico

Segundo a emissora norte-americana ABC, fontes policiais e de inteligência disseram que as autoridades austríacas haviam recebido informações da inteligência norte-americana sobre ameaça ao show de Swift.

O ministro do Interior da Áustria, Gerhard Karner, afirmou que agências de inteligência estrangeiras ajudaram na investigação, já que a lei austríaca não permite o monitoramento de aplicativos de mensagens.

O organizador do evento, Live Nation, pediu aos fãs do Coldplay, que se apresentará no mesmo estádio em 21 de agosto, que mantivessem a calma e disse que estava em contato com as autoridades.

A empresa não comentou se o show seria realizado.

A polícia britânica informou nesta quinta-feira que não havia nada que indicasse que o ataque planejado em Viena teria um impacto sobre os shows da cantora no Estádio de Wembley, em Londres, na próxima semana.