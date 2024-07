"Deadpool & Wolverine" celebra a amizade, diz Ryan Reynolds

Na terceira parte da franquia de filmes "Deadpool", o Wolverine de Jackman retorna da aposentadoria para ajudar o espertinho Deadpool (Reynolds) a salvar seu mundo.

"Trata-se de amizade, e a amizade é outra versão de uma história de amor", disse Reynolds, que também coescreveu e produziu o filme.

"Há muitos momentos no filme em que é difícil dizer se Deadpool está falando com Wolverine, Wolverine falando com Deadpool ou se é Hugh e Ryan falando um com o outro. E estou muito orgulhoso desses momentos."

Jackman não planejava reprisar o papel do X-Man Wolverine. Mas o ator australiano disse que sua mente começou a mudar depois que ele assistiu ao primeiro filme "Deadpool".

"Havia algo aqui", afirmou ele, apontando para seu coração. "Eu realmente achei que estava acabado. E então, cinco ou seis anos depois, eu estava dirigindo e sabia que queria fazer isso."

"Eu sabia que, para os fãs, seria a coisa que eles esperavam, eu sabia que seria um tipo de dinâmica que nunca vimos antes. Eu não tinha ideia de como seria difícil fisicamente, aos 55 anos, fazer isso, mas valeu a pena. Adorei cada segundo."