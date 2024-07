Advogado de Alec Baldwin detona investigação policial de morte em "Rust"

Por Andrew Hay

(Reuters) - Um advogado do ator Alec Baldwin questionou nesta quinta-feira uma perita da polícia sobre sua investigação do disparo nas gravações do filme “Rust”, que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins, sugerindo que os agentes estavam mais interessados em incriminar Baldwin do que encontrar a fonte de uma munição real que matou a profissional.

No segundo dia do julgamento de Baldwin por homicídio culposo, o advogado Alex Spiro interrogou uma perita do Novo México sobre as buscas na fornecedora PDQ Arm & Prop, que segundo o defensor pode ter colocado seis munições reais encontradas no set de filmagens do filme de faroeste.