Indústria musical da Coreia do Sul tem um problema maior do que o BTS

Para a maioria do mundo, o destino de um formato obsoleto e de pouca fidelidade pode ser irrelevante. Mas, na Coreia do Sul, é algo grandioso: no ano passado, 80% das vendas de músicas gravadas pelo selo JYP Entertainment, por exemplo, vieram das mídias físicas, segundo o HSBC. Isso ocorre porque fãs do K-pop correm para comprar o mais recente CD de seus grupos favoritos para impulsionar as vendas na primeira semana, a principal métrica do sucesso de uma banda.

Além disso, houve uma queda de exportação de álbuns para a China. As remessas evaporaram em junho do ano passado e ainda não se recuperaram, mostram dados da aduana sul-coreana.

O BTS não é a única explicação, já que o selo que os representa, a líder de mercado Hybe, fez com que membros da banda gravassem trabalhos solo para serem lançados durante e após a sua ausência. Especialistas do HSBC dizem que o principal obstáculo é a inflação, que forçou os fãs a cortar gastos e deve fazer a contração nas vendas físicas no segundo semestre do ano passado durar até o final de 2024.

Enquanto isso, a Hybe está errando algumas notas por aí. A sua novidade de "girl group", NewJeans, está no centro de uma disputa de propriedade entre a empresa e seu sub-selo, chamado Ador.

A volta do BTS no próximo ano não deve consertar esses problemas. Para tal, será necessário apostar mais no streaming, suavizar cronogramas de lançamento interrompidos pelo recrutamento militar e investir ainda mais em mercados estrangeiros, como os EUA e o Japão. Só então a indústria poderá aumentar sua resistência.