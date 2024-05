Atores e escritores britânicos criticam "racismo sistêmico" em tratamento à parlamentar Diane Abbott

Starmer prometeu livrar o partido do antissemitismo. Ele também foi acusado de expurgar membros de esquerda para levá-lo de volta ao centro da política britânica e torná-lo mais elegível.

Os signatários da carta, incluindo os atores Lenny Henry e David Harewood, o autor Yemi Adegoke e a radialista Afua Hirsh, disseram que os trabalhistas pareciam ter tomado uma decisão estratégica de que "o voto dos negros e pardos não importa", mas afirmaram que sua lealdade não era incondicional.

Os trabalhistas não responderam imediatamente a um pedido de comentário sobre a carta.

Os trabalhistas estão à frente do Partido Conservador, do primeiro-ministro Rishi Sunak, por cerca de 20 pontos nas pesquisas de opinião. O prazo para as indicações se encerra em 7 de junho, embora se espere que os trabalhistas anunciem seus candidatos antes disso.