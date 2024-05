Sean "Diddy" Combs pede desculpas após vídeo que mostra agressões a ex-namorada

No vídeo de 2016, divulgado pela CNN na sexta-feira, o rapper parece agarrar a vocalista de R&B Casandra Ventura enquanto ela espera no elevador de um hotel na Califórnia. Vestido apenas com uma toalha, ele a joga no chão, chutando-a repetidas vezes antes de arrastá-la para um corredor, mostra o vídeo.

Um representante de Sean Combs não foi encontrado imediatamente para mais comentários.

(Reportagem de Katharine Jackson)