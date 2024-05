Nova exposição em Londres mostra retratos de realeza britânica dos últimos 100 anos

LONDRES (Reuters) - Da representação colorida da rainha Elizabeth 2ª, feita por Andy Warhol, a fotos tiradas por Cecil Beaton da sua irmã, a princesa Margaret, uma nova exposição mostra retratos da família real britânica dos últimos 100 anos. A mostra "Royal Portraits: A Century of Photography", que abrirá na sexta-feira na The King’s Gallery, no Palácio de Buckingham, terá mais de 150 impressões fotográficas, provas e documentos da Coleção Real e dos Arquivos Reais, alguns deles nunca divulgados ou vistos pelo público. "Esta exposição traça a evolução da fotografia de retratos reais ao longo do século passado, desde... o glamour da alta sociedade da década de 1920 até a coroação do rei Charles 3º, em 2023", afirmou à Reuters Allesandro Nasini, curador sênior de fotografias do Royal Collection Trust e curador da exposição. A exibição começa com um retrato de 1923 do príncipe Albert e de Elizabeth Bowes-Lyon, que em seguida se tornaram rei George 6º e rainha Elizabeth. Ele fica próximo a um retrato da coroação oficial do rei Charles, ocorrida em 2023. "Elas têm exatamente 100 anos de diferença. Temos uma tecnologia analógica de um lado e tecnologia digital (do outro), monocromática, colorida e uma coleção privada e oficial. Isso mostra o alcance da exibição, que vai do muito privado até o público, o oficial", acrescentou. Um dos pontos altos é uma serigrafia de 1985 da rainha Elizabeth 2ª, que morreu em 2022, feita por Warhol. A arte foi feita baseada em um retrato da monarca confeccionado com "pó de diamante", ou partículas finas de vidro triturado.

Há também imagens da família real em tempos de guerra. O retrato do aniversário de 40 anos da princesa de Gales, Kate, esposa do príncipe William, está localizado ao lado da pintura que inspirou a arte: a de uma antecessora no posto de princesa de Gales, Alexandra da Dinamarca.