Há mais histórias de "Mad Max" para contar, diz diretor George Miller

"Furiosa" chega 45 anos depois que Miller apresentou pela primeira vez ao público seu universo cinematográfico distópico e tem pouca semelhança com o primeiro filme de 1979, estrelado por Mel Gibson.

O novo filme se concentra nas origens de Furiosa, a motorista de caminhão com um braço só, interpretada com grande aclamação por Charlize Theron no filme anterior, "Mad Max: Estrada da Fúria", de 2015

Esse filme teve um sucesso estrondoso, ganhando seis Oscars e arrecadando cerca de 380 milhões de dólares em bilheteria mundial.

Miller disse à Reuters que, para o novo filme, já havia passado muito tempo para trabalhar com Theron e ele precisava de uma nova atriz para o papel principal. Ele optou por Anya Taylor-Joy, mais conhecida por "O Gambito da Rainha", elogiando sua disciplina.

As críticas foram em sua maioria positivas, com a Variety e o The Hollywood Reporter elogiando as impressionantes cenas de ação e o desempenho de Taylor-Joy, mas disseram que ficou aquém de seu antecessor.

O público terá a chance de ver o filme da Warner Bros. quando ele for lançado nos cinemas na próxima semana.