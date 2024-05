Estrelas de reality shows são acusadas em ação contra atividades de "finfluencers" no Reino Unido

Chris, Clayton e Gormley participaram do reality Love Island, enquanto que Goodger e Oukhellou são estrelas do "The Only Way is Essex". Somados, eles possuem 4,5 milhões de seguidores no Instagram.

Thompson, Chris, Clayton, Goodger, Gormley, Oukhellou, Timlin e Zapico são acusados de fazer comunicação ilegal de promoções financeiras, com pena de multa a dois anos de prisão.

Nwanze também foi acusado de gerir um esquema de investimentos não autorizado. Ele pode ser condenado a multa ou até dois anos de prisão.

A FCA pediu para que todos os que acreditaram neles e sofreram perdas entrem em contato com a autoridade. A Reuters não conseguiu identificar imediatamente os advogados dos envolvidos.

(Reportagem de Kirstin Ridley)