Em Cannes, diretora francesa espera que filme sobre #MeToo estimule diálogo

O movimento global #MeToo expôs homens poderosos que foram acusados de assédio sexual em áreas como entretenimento, política e negócios.

O curta-metragem de 17 minutos de Godreche, "Moi Aussi" ("Me Too"), que apresenta o depoimento de vítimas de abuso sexual, foi exibido na cerimônia de abertura da competição "Un Certain Regard" na quarta-feira. Cerca de 1.000 pessoas a ajudaram a encenar o filme por meio de música, dança e imagens.

"Essas experiências individuais se somam às dela, ressaltando sua natureza tristemente universal", disse o festival em seu anúncio da exibição do filme. "O Festival de Cannes deseja, portanto, dar ressonância a esses relatos pessoais."

Godreche tornou-se uma voz importante no movimento #MeToo da França e se manifestou contra a violência sexual na indústria cinematográfica na cerimônia anual de premiação do cinema do país em fevereiro.

No mesmo mês, a polícia abriu uma investigação depois que Godreche apresentou uma queixa de violência sexual contra o diretor de cinema francês Benoit Jacquot.

O jornal francês Le Figaro noticiou pouco antes do início do Festival de Cinema de Cannes, na terça-feira, que os organizadores haviam contratado uma equipe de gerenciamento de crise para lidar com uma lista de 10 figuras do setor acusadas de abuso sexual que poderiam ser reveladas no evento.