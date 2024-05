"Violinista Chavosa" de São Paulo inova com mistura de estilos e participa de batalhas de rap

Agora, ela se apresenta em frequentes batalhas de rap, uma forma de competição musical de estilo livre em que dois artistas trocam elogios, insultos e jogos de palavras de raciocínio rápido para ver quem se sai melhor.

Ela espera que seu talento com o violino possa levar a cultura da periferia brasileira a palcos tradicionais.

"Foi no rap que eu encontrei espaço para poder existir! Por muito tempo eu tive minha mente alienada, me convenceram que o sucesso era o oposto da periferia e que eu precisaria sair do meu bairro para tocar em um bairro da elite e que seria impossível ter espaço com esse instrumento (violino) fazendo músicas para pessoas da favela", disse ela à Reuters.

“Quando a porta não estiver aberta, nós vamos lá e derrubamos!"

Kaluzny, que nasceu em Curitiba, afirmou que acredita que é importante que as pessoas da periferia trabalhem para expandir os tipos de carreira, arte e expressão abertos a elas.

“Eu não preciso ser uma violinista brasileira, da periferia no Brasil e tocar no modo europeu, eu não preciso. Onde está escrito isso? Eu posso muito bem tocar o violino pelo que eu estudei para isso, eu estudei muitas horas igual ao violinista que toca na orquestra. Eu estudei para isso, então eu posso muito bem usar isso (a música) para minha cultura, para os problemas que eu lido, para o cenario que eu convivo.”