Drama "Back to Black" leva a história de Amy Winehouse aos cinemas

Sua avaliação é uma das muitas críticas ao filme no site agregador de resenhas Rotten Tomatoes, que, até o momento, tem uma recomendação negativa de 38%.

No entanto, os números de bilheteria do filme no Reino Unido e na Irlanda não refletiram as críticas negativas, já que o filme liderou as duas bilheterias na semana de estreia.

Mais críticas serão adicionadas após a chegada do filme aos cinemas dos EUA na sexta-feira.

Abela passou 12 meses tentando capturar todos os aspectos de Winehouse, mas ela sabia que nunca conseguiria capturar a cantora de "Rehab" completamente.

"Há tantas versões diferentes de Amy, e é quase como se, quanto mais você sabe, menos você sabe, porque ela é tão grande e abrangente", disse Abela.

Quando Abela conversou com pessoas que faziam parte da vida de Winehouse, incluindo seu pai, seus amigos, seus pares de trabalho e outros, cada pessoa tinha uma opinião diferente sobre o que era mais importante retratar sobre ela.