Distopia e glamour entram em choque na estreia do novo "Mad Max" em Cannes

CANNES, França (Reuters) - Chris Hemsworth, a realeza da Marvel, passou pelo tapete vermelho do Festival de Cannes ao lado da estrela do show Anya Taylor-Joy pela primeira vez na noite desta quarta-feira para marcar a estreia mundial do aguardado filme do diretor George Miller, "Furiosa: Uma Saga Mad Max".

Hemsworth, também conhecido como Thor, desfilou sem gravata borboleta pelo tapete ao lado da esposa, Elsa Pataky, enquanto Taylor-Joy usou um elegante vestido sem alças. A atriz norte-americana Faye Dunaway e o diretor australiano Baz Luhrmann também compareceram ao evento.

O quinto filme "Mad Max" vem às telas 45 anos após Miller apresentar pela primeira vez ao público seu universo cinematográfico distópico e está muito distante do filme original de 1979, estrelado por Mel Gibson.