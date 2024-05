Desfile da Victoria's Secret está de volta após intervalo de seis anos

(Reuters) - O popular desfile anual da Victoria’s Secret, com supermodelos usando sutiãs incrustados de joias e asas de anjo, retornará na temporada de outono (do hemisfério norte) após um intervalo de quase seis anos.

A varejista de lingerie anunciou em uma publicação no Instagram nesta quarta-feira que retomará o desfile, sem especificar uma data, e indicou que haverá algumas mudanças no formato do evento.

O desfile, famoso por suas montagens extravagantes no palco, figurinos complexos e sutiãs avaliados em milhões de dólares, já contou com a participação de algumas das principais modelos do mundo, como Adriana Lima, Naomi Campbell e Bella Hadid, além de performances musicais de artistas como Rihanna, Taylor Swift e Justin Bieber.