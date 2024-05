Alice Munro, escritora canadense vencedora do prêmio Nobel, morre aos 92 anos

Munro, que escreveu sobre pessoas comuns com clareza e realismo, foi muitas vezes associada a Anton Chekhov, um russo do século 19 conhecido pelos seus brilhantes contos -- uma comparação citada pela Academia Sueca ao lhe entregar o Prêmio Nobel.

Chamando-a de uma “mestre dos contos contemporâneos”, a Academia também disse que “seus textos muitas vezes contêm descrições de eventos cotidianos, mas decisivos, alguns tipos de epifanias, que iluminam a história ao redor e permitem que questões existenciais apareçam em um relâmpago”.

Em uma entrevista com a Canadian Broadcasting Corporation após vencer o Nobel, Munro afirmou: “Eu acho que minhas histórias circularam de uma maneira bem extraordinária para contos e eu realmente espero que isso faça as pessoas verem os contos como uma arte importante, não apenas como algo com o que você fica brincando até escrever um romance”.

Seus trabalhos incluem: "Dance of the Happy Shades" (1968), “Vidas de Meninas e Mulheres” (1971), "Who Do You Think You Are?" (1978), “As Luas de Júpiter" (1982), “Ódio, Amizade, Namoro, Amor, Casamento” (2001), "Fugitiva" (2004), “A Vista de Castle Rock" (2006), “Felicidade Demais" (2009) e “Vida Querida" (2012).

As personagens em suas histórias são muitas vezes garotas e mulheres que levavam vidas aparentemente comuns, mas sofriam com aflições como abuso sexual, casamentos sufocantes, amores reprimidos e estragos do envelhecimento.

Ela foi a segunda escritora nascida no Canadá a vencer o prêmio Nobel de Literatura, mas a primeira com uma identidade nitidamente canadense. Saul Bellow, vencedor em 1976, nasceu em Quebec, mas cresceu em Chicago e era amplamente visto como um escritor norte-americano.