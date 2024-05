Preparação para noite de abertura do Festival de Cannes tem grandes filmes e clima tenso

Por Hanna Rantala

CANNES (Reuters) - A empolgação que geralmente vai se acumulando antes da noite de abertura do Festival de Cinema de Cannes foi contida neste ano por rumores de acusações potencialmente explosivas do movimento #MeToo e uma possível greve de trabalhadores que pode cancelar o evento.

Há muitos motivos para ficar animado, com “Megalopolis”, de Francis Ford Coppola, e Emma Stone -- logo após o sucesso de “Pobres Criaturas” -- novamente fazendo parceria com Yorgos Lanthimos em “Tipos de Gentileza” entre os principais filmes que farão sua estreia no festival.