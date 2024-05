Guitarra usada em "Wonderful Tonight", de Eric Clapton, vai a leilão

O guitarrista se apresentou com o grupo inglês de R&B The Yardbirds no início da década de 1960, depois com John Mayall & the Bluesbreakers, os supergrupos Cream e Blind Faith, Derek and the Dominos e como artista solo. Ele adquiriu o instrumento em meados da década de 1970, segundo a casa de leilões Bonhams.

Clapton usou a guitarra para compor músicas, incluindo seu sucesso de 1977 sobre a modelo Pattie Boyd, acrescentou a Bonhams. De acordo com a lenda do rock, ele escreveu "Wonderful Tonight" enquanto esperava ela se preparar para uma festa.

O violão acústico Martin 1974 000-28 também tem um adesivo na lateral que diz "She's in Love with a Rodeo Man" (Ela está apaixonada por um homem do rodeio), referência ao sucesso do astro country Don Williams, nascido no Texas, disse a Bonhams.

Ainda segundo a Bonhams, Clapton vendeu a guitarra em um leilão beneficente em 1999.

Ela estará à venda novamente no leilão "Rock, Pop & Film" da Bonhams, em seu salão Knightsbridge em Londres, em 12 de junho, com uma estimativa de preço de 300.000 a 400.000 libras (376.590 a 502.120 dólares). O instrumento estará em exibição de 9 a 11 de junho.

"Clapton é... um dos maiores guitarristas vivos de todos os tempos e, portanto, ter uma guitarra de uma época tão importante em sua carreira e associada a uma música tão importante é uma oportunidade única na vida", disse à Reuters Claire Tole-Moir, chefe do departamento de Cultura Popular da Bonhams, nesta segunda-feira.