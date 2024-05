Gucci toma conta do Tate Modern de Londres com desfile de nova coleção

Por Marie-Louise Gumuchian

LONDRES (Reuters) - A Gucci transformou a galeria de arte Tate Modern de Londres em uma passarela nesta segunda-feira, apresentando sua coleção "cruise 2025" na cidade britânica que uma vez inspirou seu fundador.

O diretor criativo Sabato De Sarno abriu o desfile com jaquetas e conjuntos de camurça marrom, muitas vezes com o emblema da Gucci e combinados com blusas de chiffon.