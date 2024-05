Zendaya lidera looks com tema "Jardim do Tempo" no Met Gala

Por Ben Kellerman

NOVA YORK (Reuters) - Zendaya usou um vestido azul-escuro adornado com cachos de uva e Lana Del Rey estava com um acessório para a cabeça com galhos de árvores, dois dos looks que chamaram a atenção no Met Gala deste ano, com tema de jardim, na segunda-feira.

As estrelas foram orientadas a se vestirem com trajes inspirados no "Jardim do Tempo" para o evento exclusivo para convidados, conhecido por suas celebridades de primeira linha e roupas extravagantes. Os participantes caminharam por um tapete branco e verde cercado por folhagens exuberantes e flores brancas, subindo as escadas do Metropolitan Museum of Art.