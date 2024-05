Segurança de Drake é ferido em tiroteio fora da mansão do rapper em Toronto

O suposto atirador foi visto e fugiu em um veículo, afirmou Krawczyk, acrescentando que a polícia está investigando o incidente e ainda não identificou um motivo.

O homem ferido, um segurança que estava no lado de fora dos portões da mansão, ainda estava no hospital em condição grave, de acordo com Krawczyk.

Um representante de Drake não respondeu ao pedido por comentário em um primeiro momento.

(Reportagem de Ismail Shakil em Ottawa; Reportagem adicional de Alicia Powell)