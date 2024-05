Inspirada em "The Crown", nova série explora início da vida de Gandhi

Sameer Nair, diretor administrativo da produtora indiana Applause Entertainment, diz que o formato estendido "muito parecido com (série da Netflix) 'The Crown'" permite um escopo maior do que, por exemplo, os filmes sobre a vida de Gandhi.

"Essa é realmente uma história de amadurecimento. É uma história muito rica que poucas pessoas conhecem. Você conhece o homem, mas não conhece a história", afirmou Nair à Reuters durante um intervalo das filmagens no George Tavern, em Londres.

A primeira temporada, composta de oito episódios, começou a ser produzida na Índia no início do ano e está sendo filmada em Mumbai e Gujarat, além do Reino Unido.

Dirigido pelo cineasta Hansal Mehta, o ator Pratik Gandhi, de 44 anos, assume o papel principal.

Sem parentesco com Mahatma, ele já interpretou seu homônimo nos palcos nos últimos oito anos na Índia.

"Sem saber, eu estava me preparando para esse dia", disse ele.