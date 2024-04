Presidente de Taiwan parabeniza drag queen do país por vencer reality show

A capital de Taiwan, Taipei, recebe todo mês de outubro a maior parada do orgulho LGBTQ+ do Leste Asiático. No ano passado, o vice-presidente, Lai Ching-te, que venceu as eleições em janeiro para ser o próximo presidente do país, participou do evento e se tornou a autoridade de governo mais sênior a participar do evento.

(Por Ben Blanchard)