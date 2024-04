Rússia adiciona diretora e dramaturga à lista de "terroristas e extremistas"

LONDRES (Reuters) - A diretora de teatro russa Zhenya Berkovich e a dramaturga Svetlana Petriychuk foram incluídas em uma lista oficial de "terroristas e extremistas" enquanto aguardam julgamento sob acusações de "justificar o terrorismo".

As duas foram presas em maio do ano passado. As acusações contra elas estão relacionadas a uma peça premiada sobre mulheres russas que se casaram com combatentes do Estado Islâmico.

O registro de "terroristas e extremistas" é publicado online e administrado pela Rosfinmonitoring, uma agência estatal que tem o poder de congelar os bens de pessoas e entidades da lista - mesmo que ainda não tenham sido condenadas por um crime.