Diretores de "Vingadores: Ultimato" contratam executivo da Amazon para estúdio

"A paixão que você vê ao meu redor é o que me atraiu a esses dois", disse Brearton, referindo-se a Russo e seu irmão e parceiro de direção, Anthony Russo.

Os Russo conheceram Brearton em 2014, quando ainda produziam "Capitão América: Guerra Civil" para os Estúdios Marvel, em busca de opiniões para formar um estúdio independente. O advogado da indústria do entretenimento conduziu negociações com o financiador do AGBO que levaram à formação da empresa, em 2017.

Brearton chegou ao MGM em 2018 como diretor de operações e permaneceu na casa de "James Bond", "Rocky" e "Legalmente Loira" após ele ser vendido à Amazon em 2022. Ele ocupava cargo de estratégia corporativa para o Amazon Prime Video quando recebeu a ligação de Joe Russo no meio do ano passado, que o colocou novamente no caminho do AGBO.

Famosos por dirigirem dois dos filmes de maior bilheteria de todos os tempos -- "Vingadores: Guerra Infinita" e "Vingadores: Ultimato" --, os Russo disseram que trouxeram Brearton para acrescentar expertise de negócios enquanto desenvolvem histórias para audiências globais contemporâneas que consomem mídia de maneiras diferentes. Ele supervisionará todos os aspectos da estratégia comercial, operações e crescimento da empresa daqui em diante.

