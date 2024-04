Coppola, Cronenberg e Karim Ainouz competirão no Festival de Cannes

BERLIM (Reuters) - Os diretores Francis Ford Coppola, David Cronenberg, Yorgos Lanthimos e o brasileiro Karim Ainouz concorrerão ao prêmio principal do Festival de Cinema de Cannes no próximo mês, informaram os organizadores nesta quinta-feira, diminuindo as preocupações de que as greves em Hollywood possam ofuscar o evento repleto de estrelas.

Coppola levará para a competição seu projeto de paixão há muito tempo em construção, "Megalopolis", estrelado por Adam Driver, enquanto Lanthimos se une a Emma Stone após o sucesso de "Pobres Criaturas" com "Kinds of Kindness", e Cronenberg atrairá novamente os fãs de terror com "The Shrouds", estrelado por Vincent Cassel.

O último ano foi difícil em Hollywood, com greves de atores e roteiristas forçando a suspensão das filmagens e da pós-produção por meses, deixando lacunas na programação de filmes de 2024.