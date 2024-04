Elenco e criadores de "Absence of Eden" destacam humanidade dos imigrantes

"Sou uma mulher negra e meus filhos também são negros e são filhos de um imigrante, portanto, você sempre pensa naqueles "deveria, poderia, faria, e se?", disse Saldana.

"Acho que viver nesse tipo de lugar hipotético e inimaginável foi o que levou Marco e eu a querermos acrescentar algo a essa conversa."

O filme da Roadside Attractions e da Vertical Entertainment, dirigido por Perego, concentra-se em uma mulher imigrante chamada Esmee, interpretada por Saldana, que tenta escapar de um cartel implacável e estabelecer uma nova vida nos Estados Unidos. Também se aprofunda na vida conflituosa de Shipp, um agente do ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement) que trabalha na fronteira, interpretado pelo norte-americano Garrett Hedlund.

Ao longo da jornada de Esmee, ela se depara com muitas dificuldades enfrentadas por alguns imigrantes, que vão desde o tráfico de crianças e abuso sexual até a separação de famílias.

"The Absence of Eden" estreia nos cinemas dos EUA na sexta-feira, aparecendo em um ano em que a imigração e o alto número de chegadas de imigrantes pela fronteira EUA-México se tornaram uma questão política importante antes das eleições de 2024 em novembro.

Hedlund espera que o filme tenha repercussão entre as pessoas, mesmo que elas não tenham uma conexão com a experiência dos imigrantes.