Filme "Back to Black" é comemoração sobre Amy Winehouse, diz diretor

“Você não recebe papéis como a Amy todos os dias. E não porque ela é a Amy Winehouse, mas porque ela foi tudo em uma coisa só”, disse.

“Ela era esperta e engraçada e ousada e corajosa, mas também incrivelmente vulnerável e emotiva, e foi isso que eu queria transmitir. Eu queria… lembrar as pessoas da vulnerabilidade da Amy, a garota por trás da música”.

Abela, 27 anos, que interpreta as músicas de sucesso da cantora de “Rehab” no filme, disse que teve aulas diárias de canto durante quatro meses e estudou as letras de Winehouse para se preparar para o papel.

“Back to Black” foi aprovado pelo patrimônio de Amy Winehouse, e Taylor-Johnson se reuniu com os pais de Winehouse.

“Eu não precisava da aprovação de ninguém. E é importante que eu diga isso porque também é importante afirmar que eu fiz exatamente o filme que eu queria fazer. Eu tinha todas as aprovações musicais. Mas eu queria me reunir com a família por respeito ao fato de que eu estava fazendo um filme sobre a filha deles e pareceu errado não me reunir com eles. E o fato de que eles o aprovaram depois que o viram é muito bom”, disse Taylor-Johnson

“Acho que Amy ficaria orgulhosa que sua música resistiu a um teste tão grande de tempo e que estamos aqui para comemorá-la novamente”, acrescentou.