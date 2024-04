Bjorn Ulvaeus diz que sucesso do ABBA emociona ao atingir dois marcos

Por Hanna Rantala

LONDRES (Reuters) - Bjorn Ulvaeus, do ABBA, refletiu sobre o alcance e a longevidade do grupo pop sueco ao se juntar ao grupo de criadores e elenco de "Mamma Mia!", no sábado, para as comemorações do 25º aniversário do musical em Londres.

O sábado também marcou 50 anos desde que o ABBA venceu a final do Festival Eurovision de Música em Brighton, Reino Unido, em 1974, com a canção "Waterloo", trazendo a atenção global.