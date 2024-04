Warner Music desiste de oferta pela francesa Believe

A Believe disse em comunicado que irá “analisar a situação com todas as partes interessadas (incluindo o consórcio) para determinar os próximos passos em relação à possível evolução do controle da empresa”.

Lar de gravadoras como TuneCore, Naive e Nuclear Blast, a Believe trabalha com músicos e gravadoras para ajudar a construir sua marca através das redes sociais e colocar seu trabalho em plataformas de streaming de música. A empresa foi fundada em 2005 por Denis Ladegaillerie.

