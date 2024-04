Colin Farrell interpreta detetive de filme noir em "Sugar"

"Eu adoro o filme noir e tenho um amor por ele que é anterior a essa série, portanto, havia certos elementos que eu conhecia bem", disse Farrell em uma entrevista.

O subgênero noir começou com filmes policiais nas décadas de 1940 e 1950, com sombras nítidas, personagens pessimistas, fumaça e ruas chuvosas em preto e branco.

"Eu estava bem ciente do aspecto arquetípico desses filmes", disse Farrell, cujo personagem John Sugar trabalha em um caso que vira seu mundo de cabeça para baixo.

A série, que estreia nesta sexta-feira, justapõe as paisagens coloridas de Los Angeles com cenas que parecem um noir de Hollywood. As cenas entre os personagens são editadas de maneiras que surpreenderam os atores.

"Eu sabia que estava filmando um filme noir, mas depois que terminei meu processo, há um processo criativo completamente separado que acontece depois", disse a atriz britânico Kirby Howell-Baptiste, que estrela a série ao lado de Farrell.

"Então, quando assisti ao filme, a narração era um mistério para mim, todas as filmagens que foram inseridas nele, a maneira como foi cortado, tudo isso era um mistério."