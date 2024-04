Musical "Mamma Mia!" comemora 25 anos no West End de Londres

Por Sarah Mills

Em 1999, as mulheres que trabalhavam no musical "Mamma Mia!", baseado nas músicas do grupo pop sueco ABBA, não sabiam quanto sucesso o espetáculo teria.

“Quando você é uma produtora, você só espera que tudo dê certo. Então estar aqui 25 anos depois é um grande feito”, afirmou a produtora Judy Craymer, dias antes de o musical celebrar o aniversário no bairro de West End, em Londres.