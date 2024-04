"A Primeira Profecia" apresenta corpos femininos de forma ousada

Por Danielle Broadway

LOS ANGELES (Reuters) - Para a diretora de "A Primeira Profecia", Arkasha Stevenson, era imperativo criar um filme de terror focado no corpo feminino, incluindo cenas de parto.

"Era muito importante para nós não fugir das imagens do corpo feminino", disse Stevenson à Reuters, antes da estreia do longa-metragem nos cinemas nesta quinta-feira no Brasil. O filme ainda conta com a atriz brasileira Sônia Braga no elenco.