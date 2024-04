Rússia condena ativista do Pussy Riot a 8 anos de prisão por falsidades sobre guerra na Ucrânia

LONDRES (Reuters) - Um tribunal de Moscou condenou à revelia Pytor Verzilov, ativista russo-canadense e fundador de um site de notícias independente, a oito anos e quatro meses de prisão por publicações nas redes sociais criticando a guerra na Ucrânia, informou a mídia russa na terça-feira.

Verzilov, de 36 anos, ganhou destaque como porta-voz não oficial do grupo musical de oposição feminista Pussy Riot após a prisão de seus membros depois de um ato em fevereiro de 2012, no qual vestiram balaclavas e invadiram a Catedral de Cristo Salvador, em Moscou, gritando uma canção contra Putin.

Na semana passada, o mesmo tribunal condenou outra ativista do Pussy Riot, Lyusya Shtein, a seis anos de prisão, também à revelia, de acordo com as leis de censura dos tempos de guerra.