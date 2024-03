Spice Girl Mel B amplia livro de memórias para ajudar sobreviventes de abuso

"Estamos em 2024 e muita coisa aconteceu desde (o lançamento do livro)... Recebi meu MBE por fazer campanha e divulgar a conscientização sobre abuso doméstico. Estou noiva. Comprei minha primeira casa e me curei muito com meus relacionamentos", disse Brown à Reuters.

"Eu queria dar aos sobreviventes a esperança e a honestidade de que 'sabe de uma coisa, eu também estou passando por isso, assim como você. Portanto, não desista'."

Brown, patrona da organização beneficente Women's Aid, tornou-se integrante da Ordem do Império Britânico (MBE) em 2022 por serviços prestados a causas beneficentes e mulheres vulneráveis.

"Isso me deu um propósito maior. É como uma extensão do poder feminino... Tenho sobreviventes me apoiando e dizendo 'sim, seja a nossa voz' porque minha história é a história delas."

Brown, de 48 anos, disse que originalmente lançou seu livro de memórias após o incentivo de sua filha e de sua amiga, Louise Gannon, que escreveu o livro com ela.

"Eu tenho a plataforma... Estou alcançando pessoas que não têm voz, que não têm um lugar seguro onde possam obter ajuda ou falar sobre isso", afirmou.