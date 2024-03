Filme "Batman" de 2022 não foi plagiado, decide juiz dos EUA

“Nós respeitosamente discordamos da decisão do tribunal e estamos considerando nossos próximos passos”, disse o advogado de Wozniak, Terry Parker, em um e-mail.

Wozniak alegou que ficou “chocado” ao descobrir que “Batman” era quase uma cópia de “The Ultimate Riddle”, com o Charada aterrorizando uma Gotham tomada pelo crime e controlada por um corrupto cartel de bancos.

Mas em uma decisão de 54 páginas, Engelmayer disse que Wozniak intencionalmente e sem consentimento retirou material dos trabalhos da DC Comics para criar sua história, que “explora livremente -- e, na verdade, está repleta de” personagens e elementos de enredo do Batman.

“O uso da história do personagem Batman e dos elementos protegidos ao seu redor é um ato de clara e flagrante violação de direitos autorais”, escreveu o juiz.

Engelmayer também afirmou que semelhanças chave entre os trabalhos -- serial killers solitários empenhados em destruir a sociedade, vilões que provocam seus perseguidores com “pistas e charadas” e momentos de “clareza ou epifania” que levam os vilões ao crime -- são comuns demais para fundamentar a alegação de direitos autorais de Wozniak.

O juiz citou inclusive no rodapé filmes como “Star Wars: Episódio III -- A Vingança dos Sith”, no qual Anakin Skywalker sucumbe ao lado sombrio da Força e se transforma no Darth Vader.