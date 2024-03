Bruce Springsteen receberá maior distinção da cerimônia de compositores da Ivors Academy

Springsteen disse que está “orgulhoso de ser o primeiro compositor internacional a ser reconhecido pela Ivors Academy”.

“Além de reconhecer minha composição, o prêmio é um tributo aos fãs e amigos que apoiaram a mim e ao meu trabalho nos últimos 50 anos”, disse, em um comunicado.

Springsteen, cuja carreira se estende por pouco mais de 50 anos desde o lançamento do seu primeiro álbum "Greetings from Asbury Park, N.J.”, em 1973, vendeu mais de 140 milhões de álbuns no mundo inteiro.

(Reportagem de Marie-Louise Gumuchian)