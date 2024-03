Uniforme dos voluntários dos Jogos de Paris 2024 homenageia "marinière" francesa

PARIS (Reuters) - Os uniformes dos voluntários dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 homenageiam a "marinière" francesa, com as listras pretas sobre um fundo turquesa sendo a peça principal do conjunto de 15 itens.

Os kits, que contam com camiseta listrada, calça, meias e chapéu de sol, foram apresentados neste sábado na Convenção dos Voluntários.

Alguns itens têm um toque chamativo.