Princesa britânica Kate é elogiada por "dignidade extraordinária" após diagnóstico de câncer

Na sexta-feira, Kate disse que está fazendo quimioterapia preventiva depois de exames realizados após uma grande cirurgia abdominal em janeiro revelarem a presença de um câncer.

Aos 42 anos, a esposa do príncipe William, herdeiro do trono, classificou a descoberta do câncer como um "grande choque". A notícia vem após outra novidade ruim relacionada à saúde da família real: o rei Charles também trata um câncer.

"Ao ver a dignidade extraordinária que Kate demonstrou e sua tentativa de manter a família real unida, espero que agora o que a mídia faça seja dar a ela e sua família a privacidade e o respeito que merecem", disse o advogado Simon Davis, de 64 anos, do lado de fora do Palácio de Kensington.

"É bom que ela tenha dito o que está acontecendo, porque acho que ajuda muitas pessoas que estão passando por isso", disse Sarah Macdonald-Brown, de 50 anos, proprietária de uma galeria de arte.

