Shakira revida com novo álbum após montanha-russa pessoal

Por Aida Pelaez-Fernandez

(Reuters) - A cantora colombiana Shakira lançou seu aguardado álbum "Las Mujeres Ya No Lloran”, uma declaração de resiliência após uma separação pública de seu parceiro de longa data e problemas legais com o fisco espanhol. O título faz referência à letra de um dos principais hits da cantora, incluído no álbum e gravado pelo produtor argentino Bizarrap, uma sátira cheia de trocadilhos diretamente direcionada ao seu ex-companheiro, o ex-jogador de futebol espanhol Gerard Piqué. Na canção, ela diz: “as mulheres não choram mais, elas faturam”. A música, chamada "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53," deu à estrela de 47 anos e ao produtor de 25 dois Grammys latinos no ano passado. A canção alcançou o topo da parada Billboard e quebrou quatro recordes mundiais do Guinness por visualizações no YouTube e acessos no Spotify. Eles trabalharam juntos na faixa de techno dance "La Fuerte”, que também está no álbum de 17 canções e inclui trabalhos com os colegas colombianos Karol G e Manuel Turizo, assim como artistas mexicanos e porto-riquenhos, além de uma música com a rapper norte-americana Cardi B. Vencedora de 14 Grammys latinos, Shakira compartilhou momentos de uma festa de lançamento do álbum na quinta-feira, por meio das redes sociais. No Instagram, ela afirmou que o álbum representa suas “lutas, mas também triunfos”, e que até mesmo nos momentos mais difíceis da vida você pode "transformar a dor em resiliência, em força e em poder”. Após a separação de Piqué, pai de seus dois filhos, a cantora nascida em Barranquilla enfrentou uma segunda investigação na Espanha após ter chegado em novembro a um acordo para pagar 15 milhões de dólares e evitar um julgamento em um processo anterior. Ela prometeu combater as acusações de fraude fiscal, que diz serem falsas. No começo de 2023, a Forbes calculou que Shakira, que tem casas em Nassau e Miami, tem um patrimônio de 400 milhões de dólares. (Reportagem de Aida Pelaez-Fernández)