Série da Netflix "O Problema dos Três Corpos" impressiona espectadores chineses

PEQUIM (Reuters) - Uma adaptação da Netflix de um clássico chinês de ficção científica, "O Problema dos Três Corpos", atraiu grande atenção na China no primeiro dia de seu lançamento, apesar de o serviço de streaming não estar disponível no país, e provocou um debate imediato nas mídias sociais.

A série da Netflix "O Problema dos Três Corpos" é uma adaptação do primeiro romance de uma trilogia do autor chinês Liu Cixin, e feita para a tela pelos criadores de "Games of Thrones".

O romance de Liu vendeu milhões de cópias desde que foi publicado em chinês em 2008 e conta com o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama entre seus fãs. A tradução em inglês foi o primeiro romance de um escritor asiático a ganhar o Prêmio Hugo de ficção científica como melhor romance.