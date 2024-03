SAIBA MAIS-Quem é Kate, a princesa de Gales?

* O noivado foi anunciado em novembro de 2010, com William presenteando Kate com o anel de sua mãe, que continha uma safira azul, rodeada de diamantes. Eles se casaram em 29 de abril de 2011, na Abadia de Westminster, em uma cerimônia assistida por um público global.

VIDA NA REALEZA

* No dia de seu casamento, Kate foi nomeada duquesa de Cambridge depois que seu marido recebeu o título de duque. Com a morte da rainha Elizabeth em setembro de 2022, William foi nomeado príncipe de Gales e ela recebeu o título de princesa de Gales.

* Em dezembro de 2012, ela passou quatro dias no hospital com fortes enjoos matinais. O primeiro filho do casal, o príncipe George, nasceu em 22 de julho de 2013, em uma explosão de publicidade mundial. A filha Charlotte nasceu em 2 de maio de 2015, e o terceiro filho, Louis, chegou em 23 de abril de 2018.

* Kate e William começaram sua vida de casados morando em uma casa de campo em uma região remota do norte do País de Gales e depois se mudaram para Anmer Hall, sua mansão de campo na propriedade da monarca em Sandringham, em Norfolk, no leste da Inglaterra, para se adaptar ao trabalho de William como piloto de helicóptero ambulância.

* Eles passaram a morar no Palácio de Kensington, no centro de Londres, quando William assumiu os deveres reais em tempo integral em julho de 2017. Atualmente, o casal reside principalmente em uma casa de campo na propriedade de Windsor, a oeste de Londres, perto de onde seus filhos frequentam a escola.