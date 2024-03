Hotéis do Rio comemoram "Réveillon fora de época" por show da Madonna em Copacabana

“Será um megaevento e o maior show da Madonna de todos os tempos, por que não é todo lugar que comporta um milhão de pessoas“, disse Lopes.

"Ganhamos um Réveillon fora de época. Perspectiva de movimento intenso na cidade, muitos recursos e turistas circulando e hotéis lotados na zona sul e zona oeste“, acrescentou.

O show deve ocorrer em 4 de maio, portanto perto do feriado de 1º de maio, o que pode alavancar ainda mais o fluxo de turistas e recursos na cidade, segundo ele.

“Perto do feriado ajuda mais a cidade. Em um feriado normal a ocupação seria perto de 70% na zona sul e na zona oeste. Com a Madonna vai a 100%“, afirmou o presidente do HotéisRio.

Patrocinador do show, o banco Itaú confirmou a apresentação de Madonna na praia de Copacabana. Os detalhes do show serão apresentados na próxima segunda-feira em uma entrevista coletiva.

Um grande palco para a receber a popstar será montado nas areias da praia na altura do hotel Copacabana Palace, de acordo com fontes envolvidas na organização do evento.